Октябрь подарил 16 пар двойняшек пермским семьям

Пермь, 10 ноября. В октябре этого года 16 пар двойняшек родились в Перми. Больше всех двойняшек зарегистрировано в Свердловском районе — пять пар.

В Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Дзержинском, Индустриальном и Кировском районах зарегистрировано по две пары двойняшек, и одна в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Как стало известно, в октябре этого года родились 1317 детей, из них 660 мальчиков и 657 девочек. Кроме этого вступили в брак 606 пермских пар. В отделах ЗАГС провели торжественные церемонии, где поздравляли семь супружеских пар с юбилеем, из которых четыре праздновали «золотую» свадьбу — 50 лет совместной жизни.

Согласно статистике увеличилась на 5,6% активность граждан в вопросах изменения своих личных данных — фамилии, имени и отчества.