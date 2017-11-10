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Новости Сирии
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Общество
Октябрь подарил 16 пар двойняшек пермским семьям
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    Октябрь подарил 16 пар двойняшек пермским семьям

    12:03  10 Ноября 2017
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    Октябрь подарил 16 пар двойняшек пермским семьям

    Пермь, 10 ноября. В октябре этого года 16 пар двойняшек родились в Перми. Больше всех двойняшек зарегистрировано в Свердловском районе — пять пар.

    В Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Дзержинском, Индустриальном и Кировском районах зарегистрировано по две пары двойняшек, и одна в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

    Как стало известно, в октябре этого года родились 1317 детей, из них 660 мальчиков и 657 девочек. Кроме этого вступили в брак 606 пермских пар. В отделах ЗАГС провели торжественные церемонии, где поздравляли семь супружеских пар с юбилеем, из которых четыре праздновали «золотую» свадьбу — 50 лет совместной жизни.

    Согласно статистике увеличилась на 5,6% активность граждан в вопросах изменения своих личных данных — фамилии, имени и отчества.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #пермь #новорожденные
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