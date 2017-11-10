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Происшествия
Пермяк пострадал при взрыве газа
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    Пермяк пострадал при взрыве газа

    11:45  10 Ноября 2017
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    Пермяк пострадал при взрыве газа

    Пермь, 10 ноября. Житель Перми пострадал при взрыве газа. Сообщение о случившемся поступило вечером в четверг, 9 ноября.

    Хлопок газа газового оборудования автомобиля «Газель», который был рядом с домом на улице Кишиневская, произошел в 19.05 по московскому времени. На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи, полиции, а также пожарно-спасательные подразделения, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

    Как стало известно, наружная стена дома была повреждена, в доме возгорание не обнаружено. На месте происшествия работают 19 специалистов пожарно-спасательного подразделения, в том числе десять человек от МЧС. Было доставлено восемь единиц техники. Причина происшедшего устанавливается.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #взрыв газа
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