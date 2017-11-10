Пермская учительница ударила ребенка учебником по основам нравственности

Пермь, 10 ноября. Учительница одной из школ поселка Суксун в Пермском крае ударила школьника по голове учебником. Оценку действиям женщины теперь дадут в районной прокуратуре.

Сообщается, что педагог ударила ребенка учебником по основам духовно-нравственных культур. После инцидента жалобу в онлайн-приемную омбудсмена Прикамья направил родственник пострадавшего школьника.

«В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем, будет выяснять министерство образования и науки Пермского края и суксунская районная прокуратура», — приводит «URA.RU» комментарий представителя уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украине учитель хореографии, приучая второклассников к дисциплине, заклеила им рот скотчем.