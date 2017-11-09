Массовая эвакуация посетителей торговых центров прошла в Перми

Пермь, 9 ноября. Посетителей и персонал нескольких торговых центров эвакуировали в Перми сегодня, 9 ноября.

Сообщения о минировании зданий стали поступать около 16.00 по местному времени. Стало известно, что людей эвакуировали из нескольких торговых центров, а именно ЦУМ, «Алмаза», «Колизея», «Кристалла», «Семьи», «Кита», «Бизнес галереи». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Пермскому краю, загораний и задымлений зафиксировано не было.

Напомним, что в сентябре этого года была массовая эвакуация людей из общественных мест. Анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах стали поступать в школы, административные здания и торговые центры Перми. На данный момент идет расследование, также было возбуждено уголовное дело.