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Украина
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Массовая эвакуация посетителей торговых центров прошла в Перми
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    Массовая эвакуация посетителей торговых центров прошла в Перми

    21:43  9 Ноября 2017
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    Массовая эвакуация посетителей торговых центров прошла в Перми

    Пермь, 9 ноября. Посетителей и персонал нескольких торговых центров эвакуировали в Перми сегодня, 9 ноября.

    Сообщения о минировании зданий стали поступать около 16.00 по местному времени. Стало известно, что людей эвакуировали из нескольких торговых центров, а именно ЦУМ, «Алмаза», «Колизея», «Кристалла», «Семьи», «Кита», «Бизнес галереи». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Пермскому краю, загораний и задымлений зафиксировано не было.

    Напомним, что в сентябре этого года была массовая эвакуация людей из общественных мест. Анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах стали поступать в школы, административные здания и торговые центры Перми. На данный момент идет расследование, также было возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #эвакуация
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