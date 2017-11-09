Трамвай сбил пермячку, которая переходила дорогу в неположенном месте

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Пермь, 9 ноября. Трамвай сбил женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Перми вечером в среду, 8 ноября.

Трамвай двигался по улице Борчанинова в направлении улицы Луначарского. Как сообщает «Perm.ru», пострадавшая — женщина — получила травмы головы и была доставлена в медицинское учреждение. На данный момент проводится проверка, и выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие, где погибли три человека, произошло рано утром 8 ноября. Авария произошла на 59-м километра трассы Пермь — Березники. Иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с УАЗ. Три пассажира автомобиля марки Geely Emgrand получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.