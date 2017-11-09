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Виновные в обрушении дома и гибели людей в Перми получили условные сроки
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    Виновные в обрушении дома и гибели людей в Перми получили условные сроки

    10:52  9 Ноября 2017
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    Виновные в обрушении дома и гибели людей в Перми получили условные сроки

    Пермь, 9 ноября. Свердловский районный суд Перми вынес приговор по делу об обрушении дома на улице Куйбышева, где погибли люди, в среду, 8 ноября. Виновные получили условные сроки.

    Суд признал виновными в обрушении дома генерального директора «Моторостроитель» Владимира Дроздова и исполнительного директора Татьяну Зарембе, а также мастера компании «Моторостроитель-Плюс» Валерия Романова. Владимир Дроздов и Татьяна Зарембе были признанными виновными по статье «оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Гендиректору было назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на пять лет с испытательным сроком на четыре года. Татьяна Зарембе получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

    Суд признал виновным по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» мастера и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года и испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

    Кроме этого виновными было назначено дополнительное наказание — лишение права заниматься профессиональной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на два года. Об этом сообщает «Интерфакс».

    Напомним, что часть дома на улице Куйбышева обрушилась 11 июля 2015 года. Сообщается, что два человека погибли и четыре были госпитализированы.

    Автор: Дарья Смолина
    #суд #пермь
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