Виновные в обрушении дома и гибели людей в Перми получили условные сроки

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Пермь, 9 ноября. Свердловский районный суд Перми вынес приговор по делу об обрушении дома на улице Куйбышева, где погибли люди, в среду, 8 ноября. Виновные получили условные сроки.

Суд признал виновными в обрушении дома генерального директора «Моторостроитель» Владимира Дроздова и исполнительного директора Татьяну Зарембе, а также мастера компании «Моторостроитель-Плюс» Валерия Романова. Владимир Дроздов и Татьяна Зарембе были признанными виновными по статье «оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Гендиректору было назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на пять лет с испытательным сроком на четыре года. Татьяна Зарембе получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Суд признал виновным по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» мастера и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года и испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Кроме этого виновными было назначено дополнительное наказание — лишение права заниматься профессиональной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на два года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что часть дома на улице Куйбышева обрушилась 11 июля 2015 года. Сообщается, что два человека погибли и четыре были госпитализированы.