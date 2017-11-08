Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пять исторически ценных домов исключат из программы реновации в Москве
Происшествия
Житель Перми ответит перед судом за похищение школьницы из Оренбурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Перми ответит перед судом за похищение школьницы из Оренбурга

    15:15  8 Ноября 2017  /обновлено: 15:15  08 Ноября 2017
    40

    Житель Перми ответит перед судом за похищение школьницы из Оренбурга

    Пермь, 8 ноября. Уголовное дело в отношении пермяка, похитившего школьницу из Оренбурга, передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

    Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на СК РФ, Юрий Тиунов похитил 12-летнюю школьницу 17 января 2017 года и вывез ее на территорию городской свалки. Девочка успела позвонить родителям и сообщить о похищении. Волонтеры нашли школьницу спустя шесть часов, а сотрудники охраны правопорядка задержали мужчину, находившегося в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

    Следствие позже выяснило, что Тиунов причастен к совершению трех преступлений в отношении малолетних мальчиков в пригороде Краснокамска. В 2011 году он изнасиловал двух школьников, гулявших в лесу, а в 2013 году надругался над первоклассником, после чего убил семилетнего мальчика и закопал его тело на дачном участке.

    В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит пожизненный срок.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2015
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1274
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        8421
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1722