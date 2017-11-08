Житель Перми ответит перед судом за похищение школьницы из Оренбурга

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Пермь, 8 ноября. Уголовное дело в отношении пермяка, похитившего школьницу из Оренбурга, передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на СК РФ, Юрий Тиунов похитил 12-летнюю школьницу 17 января 2017 года и вывез ее на территорию городской свалки. Девочка успела позвонить родителям и сообщить о похищении. Волонтеры нашли школьницу спустя шесть часов, а сотрудники охраны правопорядка задержали мужчину, находившегося в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Следствие позже выяснило, что Тиунов причастен к совершению трех преступлений в отношении малолетних мальчиков в пригороде Краснокамска. В 2011 году он изнасиловал двух школьников, гулявших в лесу, а в 2013 году надругался над первоклассником, после чего убил семилетнего мальчика и закопал его тело на дачном участке.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит пожизненный срок.