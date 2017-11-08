Женщина и двое детей скончались на месте ДТП в Прикамье

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Пермь, 8 ноября. Смертельно дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром в Пермском крае, три человека погибли.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю, автомобильная авария произошла в среду, 8 ноября, в 6:20 часов утра на 59 километре трассы Пермь — Березники. Автомобиль марки Geely Emgrand, в салоне которого находилась семья с тремя детьми, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с УАЗ.

Три пассажира иномарки, женщина и две девочки в возрасте шести и восьми лет, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель Geely, еще один несовершеннолетний ребенок и пассажирка автомобиля УАЗ получили травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины смертельного ДТП.