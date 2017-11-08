Пьяный житель Прикамья, пытавшийся помириться с девушкой, забил до смерти ее мать

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Пермь, 8 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Пермского края, убившего мать своей девушки.

По информации «Ura.ru» со ссылкой на пресс-службу СКР по Пермскому краю, трагический инцидент произошел 1 ноября в вечернее время суток в Губахе, 35-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своей возлюбленной, чтобы наладить с ней отношения. Между мужчиной и матерью девушки разгорелся конфликт, во время которого он нанес женщине несколько ударов кулаками и ногами. Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась не месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого, в настоящий момент в отношении мужчины составлено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».