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Торговый центр в Перми эвакуировали из-за подозрительного предмета
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    Торговый центр в Перми эвакуировали из-за подозрительного предмета

    9:32  8 Ноября 2017
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    Торговый центр в Перми эвакуировали из-за подозрительного предмета

    Пермь, 8 ноября. Торговый центр «Браво» в Перми эвакуировали вчера из-за телефонного звонка.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, во вторник, 7 ноября, около четырех часов дня в отдел полиции позвонили и сообщили о подозрительном предмете, который находится на территории торгового центра «Браво». Здание расположено на улице Светлогорской в Кировском районе. По словам очевидцев, покупателей и сотрудников торгового центра вывели на улицу.

    Сотрудники охраны правопорядка и экстренные службы незамедлительно прибыли на место, они проверили подозрительный предмет и выяснили, что он не несет никакой опасности. Напомним, что в сентябре по России прокатилась волна эвакуаций из-за угроз взрыва. В Перми были эвакуированы торговые центры, здание администрации, автовокзал и образовательные учреждения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #эвакуация
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