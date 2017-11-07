Пьяный водитель сбил женщину с ребенком в Прикамье и скрылся с места ДТП

В Избранное

Пермь, 7 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов произошло в Пермском крае, пьяный водитель сбил женщину и ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, происшествие случилось в субботу, 4 ноября, в 21:20 в селе Частые. Отечественный автомобиль марки ВАЗ, под управлением пьяного водителя, двигался по улице Большевистская и сбил 34-летнюю женщину и девятилетнюю девочку на обочине. Пострадавших незамедлительно доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники охраны правопорядка задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. В настоящий момент в отношении мужчины возбудили административные дела. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.