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Россия
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Общество
Главный масон России приехал в Пермь заявить об участии в президентских выборах
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    Главный масон России приехал в Пермь заявить об участии в президентских выборах

    11:20  7 Ноября 2017
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    Главный масон России приехал в Пермь заявить об участии в президентских выборах

    Пермь, 7 ноября. Великий мастер Великой ложи масонов России Андрей Богданов намерен выступить в Перми, с заявлением о том, что намерен участвовать в президентских выборах. Российский политтехнолог и политик уже пробовал претендовать на президентское кресло на выборах 2008 года.

    «Главный масон России» выдвигается от Демократической партии России, которая принадлежит к политическому объединению «Третья сила» и когда-то являлась первой официально зарегистрированной политической партией на территории еще РСФСР. Партия была повторно зарегистрирована в 2012 году и предпринимала попытки участвовать в региональных выборах. 

    На пресс-конференции в Перми намерены заявить о своих президентских амбициях и другие представители малых политических сил, отмечает Ura.ru, в том числе глава всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

    Масонская Великая ложа России, главой которой является Богданов — первая официально сформированная масонская ложа в России после запрета в 1822 году. Она была учреждена в 1995 году и поддерживает контакты с более чем 100 великими ложами масонов по всему миру.

    Автор: Валентин Меликов
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