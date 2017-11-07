Главный масон России приехал в Пермь заявить об участии в президентских выборах

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Пермь, 7 ноября. Великий мастер Великой ложи масонов России Андрей Богданов намерен выступить в Перми, с заявлением о том, что намерен участвовать в президентских выборах. Российский политтехнолог и политик уже пробовал претендовать на президентское кресло на выборах 2008 года.

«Главный масон России» выдвигается от Демократической партии России, которая принадлежит к политическому объединению «Третья сила» и когда-то являлась первой официально зарегистрированной политической партией на территории еще РСФСР. Партия была повторно зарегистрирована в 2012 году и предпринимала попытки участвовать в региональных выборах.

На пресс-конференции в Перми намерены заявить о своих президентских амбициях и другие представители малых политических сил, отмечает Ura.ru, в том числе глава всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

Масонская Великая ложа России, главой которой является Богданов — первая официально сформированная масонская ложа в России после запрета в 1822 году. Она была учреждена в 1995 году и поддерживает контакты с более чем 100 великими ложами масонов по всему миру.