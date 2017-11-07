Молодая девушка скончалась на месте ДТП с двумя грузовиками в Прикамье

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Пермь, 7 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера ночью в Пермском крае, один человек скончался на месте, два участника аварии с серьезными травмами были доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, автомобильная авария произошла вчера ночью, 6 ноября, на трассе Полазна — Чусовой. Автомобиль марки Renо, за рулем которого находился 29-летний мужчина, не справившийся с управлением, вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с фургоном Mercedes. От сильного удара его отбросило на большегруз.

Пассажирка иномарки, 23-летняя девушка, получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель легковушки и фургона доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель второго большегруза серьезно не пострадал. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины смертельного ДТП.