Фестиваль современной визуальной культуры Panicomix прошел в Перми

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Пермь, 6 ноября. Фестиваль современной визуальной культуры Panicomix прошел 5 ноября в Перми. За день фестиваль посетили около 1500 человек.

В рамках фестиваля на сцене проходят дефиле, конкурс караоке и танцев. На фестивале можно встретить любого персонажа: полицейского из Готэма, ученого из игры «Half Life» и других. Участники борются за внимание зрителей и жюри, они показывают свои костюмы, которые делают самостоятельно. Отмечается, что стоимость костюма может быть до 15 тыс. рублей.

«Костюмы для фестивалей делаются самостоятельно, при этом на один образ уходит от 5 до 15 тысяч рублей. Сегодняшний костюм обошёлся мне в восемь тысяч рублей», — цитирует «АиФ» участницу фестивалю Дарью Санникову.

В этом году количество участников увеличилось — на фестиваль приехали 300 человек не только из Пермского края, но и других уголков России: Казани, Уфы, Ижевска, Екатеринбурга и других.