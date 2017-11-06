Пермячка, которой 63 года, стала «Бабушкой года-2017»

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Пермь, 6 ноября. Жительница Перми, которой 63 года, стала «Бабушкой года-2017». Конкурс «Бабушка года» прошел 5 ноября в Перми.

Семь бабушек принимали участие в конкурсе. Им предстояло показать творческие номера, продефилировать в нескольких нарядах, рассказать о себе и своей семьей, а также показать себя на спортивной пятиминутке. Возраст участниц от 57 до 65 лет, сообщает «59.ru». Среди конкурсанток есть бабушки, которые играют со своими внуками в футбол, пишут стихи, бегают марафоны, проводят кулинарные мастер-классы и путешествуют.

Награды достались каждой бабушке, но победительницей — бабушкой года — стала Людмила Толпышева. У нее семь детей, семь внуков и один правнук, за их воспитание Людмилу Толпышеву и ее супруга наградили орденом Родительской славы. Женщина принимала участие в марафонах и во многих становилась победительницей. Бабушка года получила корону и путевку в речной круиз до Казани.