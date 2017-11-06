Женщина погибла из-за сгоревшей микроволновки в Пермском крае

В Избранное

Пермь, 6 ноября. Женщина погибла из-за сгоревшей микроволновки в Краснокамске Пермском крае. Инцидент произошел 3 ноября.

Соседи почувствовали запах дыма, который напоминал горелую проводку, около 11.00 3 ноября. Они поднялись на этаж, где жила женщина, однако ничего не обнаружили и не стали вызвать пожарных.

Как стало известно, тело 35-летней женщины обнаружила владелица квартиры, у которой погибшая снимала жилье. Она же и вызвала полицию. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило около 17.30 3 ноября. Микроволновка сгорела, а верхняя часть холодильника, на котором стояла микроволновая печь, обгорела.

На данный момент устанавливаются причины пожара и ущерб.