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Происшествия
Женщина погибла из-за сгоревшей микроволновки в Пермском крае
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    Женщина погибла из-за сгоревшей микроволновки в Пермском крае

    17:05  6 Ноября 2017
    337

    Женщина погибла из-за сгоревшей микроволновки в Пермском крае

    Пермь, 6 ноября. Женщина погибла из-за сгоревшей микроволновки в Краснокамске Пермском крае. Инцидент произошел 3 ноября.

    Соседи почувствовали запах дыма, который напоминал горелую проводку, около 11.00 3 ноября. Они поднялись на этаж, где жила женщина, однако ничего не обнаружили и не стали вызвать пожарных.

    Как стало известно, тело 35-летней женщины обнаружила владелица квартиры, у которой погибшая снимала жилье. Она же и вызвала полицию. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило около 17.30 3 ноября. Микроволновка сгорела, а верхняя часть холодильника, на котором стояла микроволновая печь, обгорела.

    На данный момент устанавливаются причины пожара и ущерб.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермский край #возгорание #краснокамск
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