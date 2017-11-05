Пермский «Амкар» проиграл «Анжи» в рамках Чемпионата России по футболу

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Пермь, 5 ноября. Пермский «Амкар» проиграл «Анжи» на своем поле в рамках Чемпионата России по футболу.

Как сообщается на официальном сайте Российской Футбольной Премьер-Лиги, счет встречи 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. Открыл счет в матче футболист «Анжи» Иван Маркелов на шестой минуте, однако ждать ответа от футболистов «Амкара» долго не прошлось — Михаил Костюков сравнял счет уже на 12-й минуте. Иван Маркелов оформил дубль и принес «Анжи» заветные три очка.

Однако,Ивана Маркелова в первом тайме заработал желтую карточку, а во втором, сделав фол, получил вторую, и как результат — удаление. Футболисты «Анжи», начиная с 64 минуты, играли в меньшинстве. В общей сложности, главный судья Владимир Москалев дал пять желтых карточек футболистам «Амкара» и две карточки игрокам «Анжи»(без учета карточек Ивана Маркелова).

На данный момент, «Амкар» занимает 12-ю строчку, а «Анжи» 14-ю в турнирной таблице.