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Происшествия
Юношу-инвалида, пропавшего в октябре, нашли в Перми
Происшествия
Юношу-инвалида, пропавшего в октябре, нашли в Перми
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    Юношу-инвалида, пропавшего в октябре, нашли в Перми

    14:56  5 Ноября 2017
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    Юношу-инвалида, пропавшего в октябре, нашли в Перми

    Пермь, 5 ноября. Молодого человека, пропавшего в октябре этого года, нашли в Перми. Отмечается, что 19-летний молодой человек — инвалид детства.

    Молодой человек все это время был в Перми. Он устроился на работу, однако родным ничего не рассказал. Как он жил все это время и где находился — неизвестно. На данный момент, за ним в Пермь поехал дядя, который привезет его домой.

    «Нам позвонили люди, которые прочитали новость, и рассказали, где он находится в Перми», — приводит «59.ru» слова родственников молодого человека.

    Ранее сообщалось, что молодой человек сел в электричку на станции Кордон и пропал. Инцидент произошел 29 октября этого года. По словам сестры, он не работал, часто ходил гулять, но всегда возвращался домой.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #пермский край #поиск
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