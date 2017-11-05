Юношу-инвалида, пропавшего в октябре, нашли в Перми

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Пермь, 5 ноября. Молодого человека, пропавшего в октябре этого года, нашли в Перми. Отмечается, что 19-летний молодой человек — инвалид детства.

Молодой человек все это время был в Перми. Он устроился на работу, однако родным ничего не рассказал. Как он жил все это время и где находился — неизвестно. На данный момент, за ним в Пермь поехал дядя, который привезет его домой.

«Нам позвонили люди, которые прочитали новость, и рассказали, где он находится в Перми», — приводит «59.ru» слова родственников молодого человека.

Ранее сообщалось, что молодой человек сел в электричку на станции Кордон и пропал. Инцидент произошел 29 октября этого года. По словам сестры, он не работал, часто ходил гулять, но всегда возвращался домой.