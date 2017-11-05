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Двух рыбаков, пропавших два дня назад, ищут в Пермском крае
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    Двух рыбаков, пропавших два дня назад, ищут в Пермском крае

    11:22  5 Ноября 2017
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    Двух рыбаков, пропавших два дня назад, ищут в Пермском крае

    Пермь, 5 ноября. Двух пропавших рыбаков ищут в Пермском крае. Мужчины пропали 3 ноября.

    Трое мужчин поехали на рыбалку на Каму в поселке Чермоз. В первый день мужчины ловили рыбу на удочки с берега, на следующий день они решили поставить сети. Двое поплыли на деревянной лодке устанавливать сети, а третий остался их ждать на берегу. Спустя шесть часов оставшийся на берегу мужчина поднял тревогу о пропаже рыбаков. Родные пропавших просят добровольцев помочь найти мужчин.

    «Специалисты нам сказали, что ветер был сильным — их могло занести в волну и отнести на другой берег. Сегодня отправимся прочесывать его», — цитирует «59.ru» супругу одного из рыбаков.

    Родственники уже написали заявление о пропаже мужчин в полицию. Отмечается, что для поисков необходимы катера и водолазы, а также добровольцы.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермский край #рыбалка #поиск
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