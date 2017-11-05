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Происшествия
Легковой автомобиль сбил пешехода в Перми
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    Легковой автомобиль сбил пешехода в Перми

    11:56  5 Ноября 2017
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    Легковой автомобиль сбил пешехода в Перми

    Пермь, 5 ноября. Легковой автомобиль сбил пешехода на улице Пионерская в Перми. Происшествие произошло около 10.00 по местному времени 4 ноября.

    Водитель автомобиля не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть, сообщают местные СМИ. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. Кроме этого были задействованы сотрудники МЧС России по Пермскому краю, а именно четыре человека, и одна единица техники. На данный момент информации о состоянии здоровья пешехода нет. Проводится проверка, где выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.

    Напомним, что авария с участием отечественного автомобиля и иномарки произошла 4 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и три пострадали.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #пермь #пешеход
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