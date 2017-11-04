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«Лада» столкнулась с иномаркой в Пермском крае, есть жертвы
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    «Лада» столкнулась с иномаркой в Пермском крае, есть жертвы

    17:01  4 Ноября 2017
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    «Лада» столкнулась с иномаркой в Пермском крае, есть жертвы

    Пермь, 4 ноября. Страшная авария с участием отечественного авто и иномарки случилась сегодня в Чернушинском районе в Пермском крае.

    Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 4 ноября, на 84 километре автодороги Оса — Чернушка. Легковой автомобиль марки «Лада Гранта», за рулем которого находился 22-летний водитель, не справившийся с управлением транспортным средством, вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой Nissan под управлением 30-летнего мужчины.

    Водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП до приезда сотрудников скорой помощи, три пассажира пострадали. Также травмы различной степени тяжести получили водитель иномарки и его 50-летняя пассажирка.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #пермь
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