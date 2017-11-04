День народного единства собрал 10 тысяч пермяков в центре города

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Пермь, 4 ноября. Жители Перми собрались на праздничных концертах и фестивалях, посвященных празднованию Дня народного единства.

По информации пресс-службы администрации города, около десяти тысяч жителей города присутствовали на торжественных мероприятиях, которые проходили в Театральном сквере.

Известные политики и депутаты города на открытии поздравили горожан с Днем народного единства, после торжественной речи начался праздничный концерт с участием этнических и фольклорных коллективов города и края. Главным гостем праздника стали «Бурановские бабушки», представлявшие Россию на «Евровидении» в Баку. Также жители и гости города познакомились с национальными блюдами русского и узбекского народов. Праздничные концерты и фестивали проходят во всех центрах досуга и отдыха в городе.