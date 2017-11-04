Молодой человек сел в электричку и пропал в Прикамье

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Пермь, 4 ноября. Молодой человек пропал без вести в Пермском крае, полиция объявила поиски.

Как сообщают местные СМИ, Владислав Щербаков сел в электричку на станции Кордон 29 октября и пропал. В настоящее время нет никакой информации о местонахождении пропавшего 19-летнего молодого человека, который является инвалидом детства.

Сестра пропавшего молодого человека рассказала, что он не работал, часто уходил гулять, однако всегда возвращался домой. Женщина подчеркнула, что пропавшего нет уже пять дней, в день пропажи на нем была кожаная куртку и кепка. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка, волонтеры и родственники занимаются поиском молодого человека.