Двое жителей Перми ответят перед судом за подделку документов по замерам радиации

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Пермь, 4 ноября. Уголовное дело по факту составления поддельных протоколов радиационного контроля в Перми передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте, сотрудники охраны правопорядка в мае текущего года на станции Левшино изъяли поддельные документы с ложными сведениями, выписанные для приготовленного для транспортировки металлолома. Следствие выяснило, что радиационных замеров железнодорожных вагонов с ломом произведено не было.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка официального документа». В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Если суд признает подозреваемых виновными, то им грозит до двух лет лишения свободы.