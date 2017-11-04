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Происшествия
Семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Прикамье
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    Семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Прикамье

    9:59  4 Ноября 2017
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    Семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Прикамье

    Пермь, 4 ноября. Частный дом в Пермском крае загорелся сегодня ночью, есть жертвы.

    По информации пресс-службы  ГУ МЧС России по Пермскому краю, чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 4 ноября, около двух часов ночи в поселке Юго-Камский Пермского района, загорелся частный дом, расположенный на улице Чернышевского.  

    Сотрудники пожарно-спасательной службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю незамедлительно выехали на место пожара после получения сообщения о чрезвычайном происшествии. Пламя, охватившее территорию в 56 квадратных метров, удалось ликвидировать около трех часов ночи.

    При разборе завалов после пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе двух детей. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #пермь #пермский край #прикамье
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