Семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Прикамье

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Пермь, 4 ноября. Частный дом в Пермском крае загорелся сегодня ночью, есть жертвы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 4 ноября, около двух часов ночи в поселке Юго-Камский Пермского района, загорелся частный дом, расположенный на улице Чернышевского.

Сотрудники пожарно-спасательной службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю незамедлительно выехали на место пожара после получения сообщения о чрезвычайном происшествии. Пламя, охватившее территорию в 56 квадратных метров, удалось ликвидировать около трех часов ночи.

При разборе завалов после пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе двух детей. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.