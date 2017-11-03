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Житель Прикамья зарезал товарища в лесу и угнал его автомобиль
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    Житель Прикамья зарезал товарища в лесу и угнал его автомобиль

    20:14  3 Ноября 2017
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    Житель Прикамья зарезал товарища в лесу и угнал его автомобиль

    Пермь, 3 ноября. Жителя Прикамья обвиняют в убийстве товарища, с которым тот отправился в лес для того, чтобы посмотреть оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков.

    Как сообщает «Политэксперт», 33-летний мужчина зарезал знакомого в лесу в Пермском крае. Он предложил ему посмотреть оборудование по производству синтетических наркотиков, спрятанное в лесополосе, тот согласился. Двое мужчин отправились на машине будущей жертвы в лес, где подозреваемый достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов. Затем вытряхнул из его карманов паспорт и мобильный телефон и уехал домой на автомобиле убитого.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого и поместили его под стражу. В настоящий момент уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #прикамье
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