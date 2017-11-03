Житель Прикамья зарезал товарища в лесу и угнал его автомобиль

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Пермь, 3 ноября. Жителя Прикамья обвиняют в убийстве товарища, с которым тот отправился в лес для того, чтобы посмотреть оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков.

Как сообщает «Политэксперт», 33-летний мужчина зарезал знакомого в лесу в Пермском крае. Он предложил ему посмотреть оборудование по производству синтетических наркотиков, спрятанное в лесополосе, тот согласился. Двое мужчин отправились на машине будущей жертвы в лес, где подозреваемый достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов. Затем вытряхнул из его карманов паспорт и мобильный телефон и уехал домой на автомобиле убитого.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого и поместили его под стражу. В настоящий момент уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.