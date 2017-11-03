Жильцов новостроек в Прикамье экстренно расселяют из-за угрозы обрушения

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Лысьва, 3 ноября. Жильцов трех домов в Лысьве в Пермском крае экстренно расселяют из-за угрозы обрушения.

По информации местных СМИ, около 77 семей оперативно расселяют в связи с угрозой обрушения домов. Известно, что жильцов размещают в окрестные дома отдыха. В настоящее время экс-глава города, под руководством которого были построены дома для граждан-переселенцев из аварийного жилья, находится под следствием. По версии следствия, он подписал разрешение о вводе в эксплуатацию объектов, которые не соответствовали нормам и требованиям безопасности.

Жильцы сообщили, что спустя год после заселения в помещениях появились трещины Сотрудники МЧС в четверг, 2 ноября 2017 года, признали дом аварийным и сообщили гражданам о необходимости выехать из дома в кратчайшие сроки.