Пожар в центре Перми: из горящего отеля эвакуировали людей

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Пермь, 3 ноября. Пожар в двухэтажном здании произошел сегодня в центре Перми, пожарные эвакуировали людей.

По информации пресс-службы МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании в дежурную часть поступило около половины третьего дня, сотрудники пожарно-спасательной службы незамедлительно выехали на место чрезвычайного происшествия, пламя удалось быстро локализовать и потушить. Пострадавших при пожаре нет, двух людей эвакуировали. Инцидент произошел сегодня, 3 ноября, в здании, расположенном на улице Седова. Известно, что в доме расположены гостиница и две фирмы.

В настоящее время проводится проверка. По предварительным данным известно, что возгорание произошло в коридоре отеля.