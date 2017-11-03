Перронный автобус обойдется Пермскому аэропорту в 14 млн рублей

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Пермь, 3 ноября. Пермский аэропорт покупает перронный автобус стоимостью 14 млн рублей.

По информации пресс-службы международного аэропорта Перми, воздушная гавань приобретает новый автобус стоимостью 14 млн рублей, он необходим для перевоза пассажиров от главного терминала аэропорта до лайнеров и в обратном направлении. Отмечается, что новый перронный автобус будет укомплектован сиденьями со специальным защитным покрытием. Транспортное средство будет вмещать около ста человек. Мощность двигателя автобуса составит 170 лошадиных сил.

Напомним, Пермский театр оперы и балета получит 12 млн рублей от Министерства культуры России на постановку балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.