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Пермский театр получит 12 млн рублей на авторскую постановку балета «Щелкунчик»
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    Пермский театр получит 12 млн рублей на авторскую постановку балета «Щелкунчик»

    14:11  3 Ноября 2017
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    Пермский театр получит 12 млн рублей на авторскую постановку балета «Щелкунчик»

    Пермь, 3 ноября. Пермский театр оперы и балета получит 12 млн рублей от Министерства культуры России на постановку балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

    Министерство культуры России выделит гранты на общую сумму 100 млн рублей 13 театрам на создание творческих проектов. Пермский театр оперы и балета получит 12 млн рублей на авторскую постановку «Щелкунчика», автором традиционного новогоднего спектакля выступит главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко. Премьера балета состоится накануне Нового года — 28 декабря.

    В соответствии с задумкой, основное действие «Щелкунчика» перенесется в Северную столицу 1892 года, тогда в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась мировая премьера постановки. Стоит отметить, что гранты на творческие проекты в размере от полутора до 18 миллионов получит Москва, Карелия, Татарстан, Марий Эл, Бурятия, Красноярск.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #щелкунчик
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