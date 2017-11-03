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Водитель из Прикамья отделался условным сроком за попытку задушить полицейского
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    Водитель из Прикамья отделался условным сроком за попытку задушить полицейского

    13:23  3 Ноября 2017
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    Водитель из Прикамья отделался условным сроком за попытку задушить полицейского

    Пермь, 3 ноября. Жителя Лысьвы в Пермском крае приговорили по решению суда к четырем годам лишения свободы условно за нападение на сотрудник охраны правопорядка.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел в феврале текущего года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, водитель которого по подозрению сотрудников ГИБДД находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель согласился поехать в больницу и пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

    Мужчина в кабинете врача-нарколога ударил головой сотрудника охраны правопорядка, после чего начал его душить. СК возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти», после чего дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Суд признал нарушителя виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на четыре года условно.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермский край #лысьва
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