Тело повешенной на дереве девушки нашли в центре Соликамска

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Соликамск, 3 ноября. Жители Соликамска в Пермском крае обнаружили тело повешенной на дереве девушки.

Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на следственное отделение по Соликамску, тело повешенной девушки нашли в четверг, 2 ноября, в ночное время суток в парке, расположенном на проспекте Строителей. По информации местных жителей в социальных сетях, погибшая работала в одном из гипермаркетов города. Следователи в настоящий момент установили личность погибшей девушки, но подробной информации о происшествии не раскрывают.

Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту обнаружения тела, после проверки будет вынесено процессуальное решение.