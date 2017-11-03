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Тело повешенной на дереве девушки нашли в центре Соликамска
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    Тело повешенной на дереве девушки нашли в центре Соликамска

    13:06  3 Ноября 2017
    371

    Тело повешенной на дереве девушки нашли в центре Соликамска

    Соликамск, 3 ноября.  Жители Соликамска в Пермском крае обнаружили тело повешенной на дереве девушки.

    Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на следственное отделение по Соликамску, тело повешенной девушки нашли в четверг, 2 ноября, в ночное время суток в парке, расположенном на проспекте Строителей. По информации местных жителей в социальных сетях, погибшая работала в одном из гипермаркетов города. Следователи в настоящий момент установили личность погибшей девушки, но подробной информации о происшествии не раскрывают.

    Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту обнаружения тела, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #соликамск
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