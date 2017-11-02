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Горящий ЗИЛ создал пробку на пермской дороге
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    Горящий ЗИЛ создал пробку на пермской дороге

    11:12  2 Ноября 2017
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    Горящий ЗИЛ создал пробку на пермской дороге

    Пермь, 2 ноября. Горящий ЗИЛ создал пробку на автодороге в Перми. Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на Восточном обходе Перми около 18.00 1 ноября.

    Автомобиль загорелся на дороге по неизвестной причине. Как сообщает «В курсе.ру», горящую машину было видно за несколько километров. Проезжавшим мимо машинам необходимо было объезжать горящий автомобиль, и поэтому возникла пробка. Отмечается, что на участке дороги от поворота на Новопермскую ТЭЦ скорость движения не превышала 10 км/ч. Об этом сообщает «Яндекс.Пробки».

    Напомним, водитель иномарки погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 1 ноября. Кроме этого четыре человека получили травмы. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #пермь
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