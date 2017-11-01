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Электронное табло для водителей установили на трассе в Пермском крае
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    Электронное табло для водителей установили на трассе в Пермском крае

    19:02  1 Ноября 2017
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    Электронное табло для водителей установили на трассе в Пермском крае

    Пермь, 1 ноября. Электронное табло для водителей установили на федеральной трассе М7 Волга на развязке у Краснокамска в Пермском крае.

    Информационный экран установлен для повышения безопасности дорожного движения. На экране будет появляться информация об изменениях погодных условий и возможных осложнений на трассе. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

    «Табло и знаки переменной информации особенно актуальны зимой, поскольку в это время непогода существенно может сказаться на состоянии дороги и движении транспорта по ней», — сообщает и.о. начальника федерального казенного учреждения Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Сергей Царьков.

    Кроме этого на трассе установлены видеокамеры. Полученные данные о состоянии проезжей части будут обрабатываться и выводиться на электронное табло, таким образом, водители смогут получить информацию о дорожной обстановке, предупреждения и рекомендации.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #дорога
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