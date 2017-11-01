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Украина
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Происшествия
Водитель иномарки погиб в аварии под Пермью
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    Водитель иномарки погиб в аварии под Пермью

    18:00  1 Ноября 2017
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    Водитель иномарки погиб в аварии под Пермью

    Пермь, 1 ноября. Водитель иномарки погиб в результате аварии в Пермском крае. Сообщается, что четыре человека пострадали.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло около 03.40 1 ноября. Автомобиль Opel Antara двигался в направлении Перми со стороны поселка Усть-Качка. По предварительным данным водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась.

    Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Пермскому краю, в результате аварии водитель скончался в машине скорой помощи. В дорожно-транспортном происшествии пострадали мужчина 1983, женщина 1984 и девушка 1994 годов рождения, кроме этого получил травмы несовершеннолетний — 2002 года рождения.

    Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #пермь
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