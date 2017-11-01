Новый министр экономразвития назначен в Пермском крае

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Пермь, 1 ноября. Министром экономического развития и инвестиций Пермского края назначен Максим Колесников.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил о назначении Максима Колесникова на должность министра экономического развития и инвестиций на заседании краевого правительства 1 ноября. Об этом сообщает «Коммерсант.ru Прикамье»

Максим Колесников работал в финансовых организациях в Москве, имеет степень кандидата экономических наук. Кроме этого он работал руководителем управления сопровождения и мониторинга реализации комплексных проектов.

Напомним, что с января по июль 2017 года министром экономического развития и инвестиций Пермского края был Виктор Агеев. На данный момент он является первым заместителем главы администрации города Пермь.