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На новом терминале аэропорта Перми установили название
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    На новом терминале аэропорта Перми установили название

    6:53  1 Ноября 2017
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    На новом терминале аэропорта Перми установили название

    Пермь, 01 ноября. Несмотря на то, что до окончания голосование за лучшее название воздушной гавани остался месяц, на новом терминале аэропорта Перми уже установили надпись.

    «Международный аэропорт Пермь», — простое, но при этом емкое и лаконичное название появилось на здании, что вызвало у горожан возмущение, так как всенародное голосование за лучшее название должно было завершиться 1 декабря.

    Впрочем, в пресс-службе воздушной гавани поторопились успокоить пермяков, заявив, что «Международный аэропорт Пермь» — это географическое наименование объекта и  надпись сделана в соответствии с утвержденным проектом строительства».

    Как напоминает «Газета.ru», на сайте «Управляем вместе» продолжается голосование за выбор лучшего названия. В списке – семь вариантов, за месяц до окончания голосования лидируют варианты «Большое Савино» и «Терминал имени П. А. Соловьева».

    Автор: Константин Терехов
    #пермь #аэропорт
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