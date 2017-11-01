На новом терминале аэропорта Перми установили название

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Пермь, 01 ноября. Несмотря на то, что до окончания голосование за лучшее название воздушной гавани остался месяц, на новом терминале аэропорта Перми уже установили надпись.

«Международный аэропорт Пермь», — простое, но при этом емкое и лаконичное название появилось на здании, что вызвало у горожан возмущение, так как всенародное голосование за лучшее название должно было завершиться 1 декабря.

Впрочем, в пресс-службе воздушной гавани поторопились успокоить пермяков, заявив, что «Международный аэропорт Пермь» — это географическое наименование объекта и надпись сделана в соответствии с утвержденным проектом строительства».

Как напоминает «Газета.ru», на сайте «Управляем вместе» продолжается голосование за выбор лучшего названия. В списке – семь вариантов, за месяц до окончания голосования лидируют варианты «Большое Савино» и «Терминал имени П. А. Соловьева».