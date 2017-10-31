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Мать троих детей осудили за издевательство над дочерью в Пермском крае
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    Мать троих детей осудили за издевательство над дочерью в Пермском крае

    19:34  31 Октября 2017  /обновлено: 19:36  31 Октября 2017
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    Мать троих детей осудили за издевательство над дочерью в Пермском крае

    Пермь, 31 октября. Суд вынес приговор в отношении женщины, систематически истязавшей несовершеннолетнюю дочь, в Пермском крае.

    Как сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, суд вынес приговор в отношении 33-летней жительницы Александровки, назначив меру пресечения в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Кроме этого, семья будет находиться под присмотром отдела по делам несовершеннолетних.

    Напомним, местная жительница, мать троих детей, в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивала старшую 13-летнюю дочь.

    Автор: Ксения Пудовкина
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