Мать троих детей осудили за издевательство над дочерью в Пермском крае

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Пермь, 31 октября. Суд вынес приговор в отношении женщины, систематически истязавшей несовершеннолетнюю дочь, в Пермском крае.

Как сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, суд вынес приговор в отношении 33-летней жительницы Александровки, назначив меру пресечения в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Кроме этого, семья будет находиться под присмотром отдела по делам несовершеннолетних.

Напомним, местная жительница, мать троих детей, в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивала старшую 13-летнюю дочь.