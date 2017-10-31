Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий
Происшествия
Тело утонувшего рыбака обнаружили в пруду в Пермском крае
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тело утонувшего рыбака обнаружили в пруду в Пермском крае

    19:21  31 Октября 2017  /обновлено: 19:21  31 Октября 2017
    43

    Тело утонувшего рыбака обнаружили в пруду в Пермском крае

    Пермь, 31 октября. Труп утонувшего мужчины обнаружили сегодня в пруду жители Прикамья.

    По информации пресс-службы СУ СКР России по Пермскому краю, тело 54-летнего мужчины достали на берег из водоема местные жители. Инцидент был зафиксирован в районе поселка Уральское.

    По предварительным данным известно, что погибший рыбачил на водоеме, однако выпал из лодки и утонул. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка устанавливаю личность погибшего рыбака. Сотрудники МЧС России по Пермскому краю предупреждают жителей о соблюдении мер безопасности вблизи водоемов.

    Напомним, расписание общественного транспорта в Перми в соответствии с данными пассажира потока изменится в ноябре.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        47
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        671
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        789
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        78