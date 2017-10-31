Тело утонувшего рыбака обнаружили в пруду в Пермском крае
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Пермь, 31 октября. Труп утонувшего мужчины обнаружили сегодня в пруду жители Прикамья.
По информации пресс-службы СУ СКР России по Пермскому краю, тело 54-летнего мужчины достали на берег из водоема местные жители. Инцидент был зафиксирован в районе поселка Уральское.
По предварительным данным известно, что погибший рыбачил на водоеме, однако выпал из лодки и утонул. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка устанавливаю личность погибшего рыбака. Сотрудники МЧС России по Пермскому краю предупреждают жителей о соблюдении мер безопасности вблизи водоемов.
Напомним, расписание общественного транспорта в Перми в соответствии с данными пассажира потока изменится в ноябре.