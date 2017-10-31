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Зарезавшего мать молодого жителя Прикамья приговорили к 17 годам колонии
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    Зарезавшего мать молодого жителя Прикамья приговорили к 17 годам колонии

    18:24  31 Октября 2017
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    Зарезавшего мать молодого жителя Прикамья приговорили к 17 годам колонии

    Пермь, 31 октября. Житель Прикамья приговорен к 17 годам колонии за убийство матери и покушение на убийство отчима.

    По информации СУ СКР России по Пермскому краю, инцидент произошел в феврале текущего года в городе Чернушке, 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с матерью нанес ей многочисленные удары ножом. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. После чего молодой местный житель попытался зарезать отчима, но ему удалось отбиться от разъяренного пасынка.

    Молодой человек написал заявление о явке с повинной в полицию. Суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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