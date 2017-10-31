Власти Перми изменили расписание общественного транспорта

В Избранное

Пермь, 31 октября. Расписание общественного транспорта в Перми в соответствии с данными пассажира потока изменится в ноябре.

Как сообщают местные СМИ, нововведения в расписании автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов внесены для балансировки движения маршрутов на сопряженных участках.

Изменения, которые вступят в силу 1 ноября, коснутся автобусов № 3, 25, 47 и 55, на маршрутах которых по выходным дням планируется уменьшение рейсов в течение дня. Кроме этого, на трамвайных маршрутах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 13, а также на троллейбусном маршруте №12 в будние дни в час пик интервалы между рейсами увеличатся на 3-4 минуты, в свою очередь, по выходным дням интервалы возрастут на 4-10 минут, сообщает мэрия города.