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Общество
Власти Перми изменили расписание общественного транспорта
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    Власти Перми изменили расписание общественного транспорта

    15:41  31 Октября 2017
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    Власти Перми изменили расписание общественного транспорта

    Пермь, 31 октября. Расписание общественного транспорта в Перми в соответствии с данными пассажира потока изменится в ноябре.

    Как сообщают местные СМИ, нововведения в расписании автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов внесены для балансировки движения маршрутов на сопряженных участках.

    Изменения, которые вступят в силу 1 ноября, коснутся автобусов № 3, 25, 47 и 55, на маршрутах которых по выходным дням планируется уменьшение рейсов в течение дня. Кроме этого, на трамвайных маршрутах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 13, а также на троллейбусном маршруте №12 в будние дни в час пик интервалы между рейсами увеличатся на 3-4 минуты, в свою очередь, по выходным дням интервалы возрастут на 4-10 минут, сообщает мэрия города.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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