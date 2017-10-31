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Уголовное дело возбудили в Перми по факту смерти юной модели в Шанхае
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    Уголовное дело возбудили в Перми по факту смерти юной модели в Шанхае

    13:59  31 Октября 2017  /обновлено: 13:59  31 Октября 2017
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    Уголовное дело возбудили в Перми по факту смерти юной модели в Шанхае

    Пермь, 31 октября. Следствие возбудило уголовное уголовное дело в Перми по факту гибели 14-летней модели в Китае.

    По информации старшего помощника руководителя краевого СУ СК Андрея Олина, уголовное дело по факту гибели в Китае юной модели из России возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент фигурантов в деле нет, отмечает Следственный комитет.  

    Ранее следствие проводило доследственную проверку. На данный момент проверку проводит комиссия по делам несовершеннолетних по поручению уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

    Напомним, девочка впала в кому после 13-часового показа в Шанхае, где находилась в командировке, через два дня юная модель скончалась.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #китай #пермь #шанхай #модель
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