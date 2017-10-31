Уголовное дело возбудили в Перми по факту смерти юной модели в Шанхае

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Пермь, 31 октября. Следствие возбудило уголовное уголовное дело в Перми по факту гибели 14-летней модели в Китае.

По информации старшего помощника руководителя краевого СУ СК Андрея Олина, уголовное дело по факту гибели в Китае юной модели из России возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент фигурантов в деле нет, отмечает Следственный комитет.

Ранее следствие проводило доследственную проверку. На данный момент проверку проводит комиссия по делам несовершеннолетних по поручению уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

Напомним, девочка впала в кому после 13-часового показа в Шанхае, где находилась в командировке, через два дня юная модель скончалась.