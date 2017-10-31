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Председатель ЖСК в Перми пойдет под суд за хищение 67 млн рублей
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    Председатель ЖСК в Перми пойдет под суд за хищение 67 млн рублей

    10:48  31 Октября 2017
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    Председатель ЖСК в Перми пойдет под суд за хищение 67 млн рублей

    Пермь, 31 октября. Председатель ЖСК в Пермском крае ответит перед судом по обвинению за мошенничество в особо крупном размере.

    Как сообщает прокуратура Пермского края, 42-летний председатель жилищно-строительного кооператива «Рублевка-Лайт» обвиняется в мошенничество в особо крупном размере и отмывании денег.

    По версии следствия, мужчина в период с 8 августа 2011 года по 3 февраля 2016 года похитил у 42 граждан около 16 миллионов рублей, заключив с потерпевшими фиктивный договоры купли-продажи квартир. Также обвиняемый снял с банковских счетов учредителя ЖСК «Рублевка-Лайт» около 38 миллионов рублей и обманным путем присвоил право на имущество, которое оценивалось более чем в 13,5 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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