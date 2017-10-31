Пермячка попала под колеса легковушки на пешеходном переходе

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Пермь, 31 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло накануне в Перми.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, происшествие случилось около девяти часов утра в понедельник, 30 октября, в Индустриальном районе на шоссе Космонавтов. Легковой автомобиль марки «Богдан» не уступил дорогу 49-летней женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, соблюдая правила дорожного движения.

Пешеход получила травмы и ушибы, сотрудники больницы назначили пострадавшей амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники охраны правопорядка выясняют все обстоятельства и причины происшествия.