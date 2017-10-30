Водителя маршрутки, по вине которого погиб пассажир в Прикамье, отправят в колонию

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Пермь, 30 октября. Водитель маршрутки, устроивший смертельное дорожно-транспортное происшествие, приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, ДТП произошло 21 мая текущего года на дороге между Краснокамском и деревней Стряпунята. Рейсовый пригородный автобус, 53-летний водитель которого во время резкого поворота не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Один пассажир погиб на месте, 43-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Несколько пассажиров были госпитализированы, они получили серьезный ущерб здоровью. Водитель также был доставлен с травами в медицинское учреждение.

Краснокамский городской суд приговорил мужчину, находившегося за рулем маршрутки, к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого, суд обязал водителя выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.