Синоптики предупредили жителей Пермского края о тумане и гололеде

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Пермь, 30 октября. МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Пермской области в ближайшие сутки.

Как сообщает Пермский гидрометцентр, в понедельник, 30 октября, ожидаются туман, умеренные осадки в виде дождя и ветер, порывы которого будут достигать от четырех до девяти метров в секунду. Кроме этого, в некоторых районах области прогнозируется гололед в утреннее время суток.

Сотрудники МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий, что может стать причиной затруднения передвижения транспорта и увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание спасатели обращают на участок участок федеральной автодороги М-7 «Волга», а также трасс «Нытва — Кудымкар», «Пермь — Екатеринбург», «Пермь — Киров». МЧС просит автолюбителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах во время управления транспортным средством.