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Синоптики предупредили жителей Пермского края о тумане и гололеде
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    Синоптики предупредили жителей Пермского края о тумане и гололеде

    9:18  30 Октября 2017
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    Синоптики предупредили жителей Пермского края о тумане и гололеде

    Пермь, 30 октября. МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Пермской области в ближайшие сутки.

    Как сообщает Пермский гидрометцентр, в понедельник, 30 октября, ожидаются туман, умеренные осадки в виде дождя и ветер, порывы которого будут достигать от четырех до девяти метров в секунду. Кроме этого, в некоторых районах области прогнозируется гололед в утреннее время суток.

    Сотрудники МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий, что может стать причиной затруднения передвижения транспорта и увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание спасатели обращают на участок участок федеральной автодороги М-7 «Волга», а также трасс «Нытва  — Кудымкар», «Пермь  — Екатеринбург», «Пермь  — Киров». МЧС просит автолюбителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах во время управления транспортным средством.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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