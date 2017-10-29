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Пермь, 29 октября. Пермский «Амкар» сыграл вничью с «Уралом» в 15-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Счет встречи 1:1.

В пером тайме судья матча Игорь Федотов назначил пенальти, и Михаил Сиваков пробил — счет 1:0 в пользу «Амкара». Футболисты «Урала» создавали в первом тайме хорошие моменты у ворот противников, однако попытки не увенчались успехом. Сравнять счет получилось на 48-й минуте, Алексей Евсеев мощным ударом отправил мяч под перекладину. Желтые карточки получили футболист «Урала» Владимир Ильин и игрок «Амкара» Фегор Огуде.

На данный момент у «Амкара» 17 очков и он занимает 13 место в турнирной таблице, в активе «Урала» 23 очка, он занимает пятую строчку. Следующая игра «Амкара» состоится 5 ноября, футболистам пермского клуба предстоит сыграть с «Анжи». «Урал» сыграет с московским «Динамо» 3 ноября.