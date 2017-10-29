Семье умершей в Шанхае 14-летней модели из Перми выплатили 800 долларов

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Пермь, 29 октября. Китайское модельное агентство выплатило семье 14-летней модели из Перми, которая умерла в Шанхае, 800 долларов.

Российское агентство, которое отправило молодую пермячку на показ, должно было заниматься страховкой. У всех моделей должна быть страховка, однако у 14-летней девочки ее не оказалось по неизвестным причинам. Как только девушка попала в больницу, китайское агентство выплатило за счет компании компенсацию в размере 800 долларов. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на шанхайское агентство Esee.

Напомним, что 14-летняя модель отправилась на показ мод в Шанхай. Девочка почувствовала себя плохо, ее отвезли в больницу, однако 27 октября она скончалась. На данный момент точных причин смерти не называют.