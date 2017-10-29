Пропавший при загадочных обстоятельствах пермяк сам вернулся домой

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Пермь, 29 октября. Пермского мужчину, который ушел из дома 26 октября и не вернулся, нашли.

Как стало известно, с мужчиной все в порядке: его здоровью и жизни ничего не угрожает. Как сообщает «59.ru», пермяк сам пришел домой после того, как была опубликована информация о его поисках. Однако, остается неизвестным, где все это время он был.

Напомним, что 40-летний мужчина ушел на работу из родительского дома, который находится в микрорайоне Парковый города Перми, однако до работы он не дошел. Связаться с мужчиной не удавалось, так как свой мобильный телефон он оставил дома. Его родственники запаниковали и обратились в полицию.

Напомним, что жительница Перми после бурной ссоры с мужем ушла из дома. Ее ждет 14-летний ребенок.