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Происшествия
Пропавший при загадочных обстоятельствах пермяк сам вернулся домой
Происшествия
Пропавший при загадочных обстоятельствах пермяк сам вернулся домой
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    Пропавший при загадочных обстоятельствах пермяк сам вернулся домой

    11:45  29 Октября 2017
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    Пермяка, пропавшего два дня назад, нашли

    Пермь, 29 октября. Пермского мужчину, который ушел из дома 26 октября и не вернулся, нашли.

    Как стало известно, с мужчиной все в порядке: его здоровью и жизни ничего не угрожает. Как сообщает «59.ru», пермяк сам пришел домой после того, как была опубликована информация о его поисках. Однако, остается неизвестным, где все это время он был.

    Напомним, что 40-летний мужчина ушел на работу из родительского дома, который находится в микрорайоне Парковый города Перми, однако до работы он не дошел. Связаться с мужчиной не удавалось, так как свой мобильный телефон он оставил дома. Его родственники запаниковали и обратились в полицию.

    Напомним, что жительница Перми после бурной ссоры с мужем ушла из дома. Ее ждет 14-летний ребенок.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #происшествие #поиск
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