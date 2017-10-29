Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пропавший при загадочных обстоятельствах пермяк сам вернулся домой
Спорт
Женский футбольный клуб «Звезда-2005» из Перми стал чемпионом России в шестой раз
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Женский футбольный клуб «Звезда-2005» из Перми стал чемпионом России в шестой раз

    11:45  29 Октября 2017
    50

    Женский футбольный клуб «Звезда-2005» из Перми стал чемпионом России в шестой раз

    Пермь, 29 октября. Пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» в шестой раз стал чемпионом России. Девушки обыграли московский ЦСКА с минимальным счетом 1:0.

    Эта победа позволила футболистка пермского клуба стать чемпионками за один тур до завершения чемпионата России. Единственный и победный гол в матче против ЦСКА забила Екатерина Пантюхина на 33 минуте встречи.

    «Несмотря на трудное финансовое положение клуба, мы все вместе сделали всё для победы в Чемпионате», — цитирует пресс-служба футбольного клуба «Звезда-2005» главного тренера Елену Суслову.

    На данный момент у команды «Звезда-2005» 32 очка, у ЦСКА и «Рязани-ВДВ» по 28 очков. Заключительная встреча для «Звезды-2005» в рамках чемпионата России пройдет против «Кубночки» в Краснодаре 2 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
    #футбол #пермь #женский клуб #звезда-2005
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        156
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        697
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        3112
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        20680