Женский футбольный клуб «Звезда-2005» из Перми стал чемпионом России в шестой раз

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Пермь, 29 октября. Пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» в шестой раз стал чемпионом России. Девушки обыграли московский ЦСКА с минимальным счетом 1:0.

Эта победа позволила футболистка пермского клуба стать чемпионками за один тур до завершения чемпионата России. Единственный и победный гол в матче против ЦСКА забила Екатерина Пантюхина на 33 минуте встречи.

«Несмотря на трудное финансовое положение клуба, мы все вместе сделали всё для победы в Чемпионате», — цитирует пресс-служба футбольного клуба «Звезда-2005» главного тренера Елену Суслову.

На данный момент у команды «Звезда-2005» 32 очка, у ЦСКА и «Рязани-ВДВ» по 28 очков. Заключительная встреча для «Звезды-2005» в рамках чемпионата России пройдет против «Кубночки» в Краснодаре 2 ноября.